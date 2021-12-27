«Сбер»​ назвал глобальные риски 2022 года

Быстрое восстановление экономики и одновременный всплеск инфляции, синхронный рост цен и три основных глобальных риска будущего — Центр макроэкономических исследований СберБанка (ЦМИ) подвел итоги 2021 года на мировых рынках и рассказал, что ожидать в 2022 году.

Как отмечается в исследовании ЦМИ, главный экономический тренд 2021 года — быстрое восстановление после коронакризиса. ВВП целого ряд стран, включая США и Россию, превысил уровень 2019 года. Как поясняют аналитики, это произошло как в силу особенностей кризиса (он стал результатом специально введенных ограничений), так и из-за масштабов государственных программ по поддержке экономики.

Вместе с тем структура мирового потребления изменилась, говорится в обзоре, население переключилось с услуг на промышленные товары. А мировая торговля значительно превысила докризисные уровни. Следствием изменений стала повышенная нагрузка на логистические цепочки при сохранении в них части эпидемиологических ограничений. Поэтому стоимость грузоперевозок значительно выросла. Одновременно в прошедшем году значительно подорожали сырьевые товары, металлы, финансовые активы, недвижимость. Во многом это стало следствием низких процентных ставок.

Из-за данных факторов мировая инфляция ускорилась с 2,1% до 5,7% в годовом выражении к середине декабря. В результате некоторые центральные банки начали переходить к повышению процентных ставок и ужесточению риторики. Как говорится в исследовании ЦМИ, скорее всего, инфляция будет оставаться на повышенном уровне и в 2022 году, хотя и снизится с пиков 2021-го года.

Резкое ужесточение денежной политики, если таковое произойдет, может привести к падению на фондовых рынках и рынке недвижимости. «Наиболее существенный рост фондового рынка — в США. В то же время самые уязвимые страны при падении мирового фондового рынка — Япония, Китай, страны ЕС. Цены на недвижимость в США растут быстрее, чем арендная плата, это может быть индикатором возникновения «пузыря». Кроме того, на фоне пандемии возобновился рост корпоративного долга. Значимая угроза — высокорисковый долг США», — говорится в исследовании.

В 2022 году ЦМИ ожидает сохранения логистического кризиса, однако сбои в цепочках поставок могут смягчиться. Дефицит на рынке нефти, вероятно, сменится профицитом, что будет способствовать снижению цен (в основном на фоне ускорения роста добычи). Также ЦМИ ожидает сохранения напряженной ситуации и высоких цен на рынке газа, запасы в Европе могут нормализоваться не ранее второй половины 2022 года.

Быстрое восстановление экономик к докризисным уровням вместе с оптимистичными ожиданиями дальнейшего роста создает обманчивое ощущение стабильности, отмечает директор Центра макроэкономических исследований СберБанка Олег Замулин.

«Однако мы выделяем ряд рисков, способных значительно скорректировать наш базовый прогноз. Во-первых, пандемийный риск — сохраняются повышенные риски появления новых штаммов коронавируса с непредсказуемым набором свойств и последствиями распространения. Второй риск — ускорение инфляции и рост ставок. Если инфляционное давление усилится, то это потребует от центральных банков более решительных шагов в части ужесточения денежно-кредитной политики. Такие действия могут привести к возобновлению падения экономик развитых стран, а также к оттоку капитала с развивающихся рынков и ослаблению курса их валют. И, наконец, третий риск — обострение конфликта между Китаем и Тайванем. Подобный сценарий создает существенные риски для рынка полупроводников. По нашим оценкам, остановка производства полупроводников в Тайване на год будет стоить мировой экономике около 0,8 процентного пункта роста, или 750 миллиардов долларов», — поясняет эксперт.

Что касается российского рынка, то благодаря активному смягчению ковидных ограничений экономика страны быстро восстановилась после падения в прошлом году, говорится в отчете. По оценкам ЦМИ, ВВП в 2021 году вырастет на 4,4% после снижения на 3% годом ранее. При этом опережающий рост спроса наряду с внешними шоками привел к ускорению инфляции с 4,9% в годовом выражении в декабре прошлого года до 8,4% в ноябре.



В следующем году ЦМИ ожидает в России более умеренных темпов экономического роста. Причины — завершение восстановительного периода, ужесточение денежно-кредитной политики и нормализация бюджетной политики. «Рост российского ВВП по итогам 2022 года может оказаться ближе к 2,5%. Замедление активности наряду с исчерпанием временных факторов будет способствовать снижению инфляции. По оценкам ЦМИ, инфляция к концу следующего года может замедлиться до 4,5%. В связи с этим Банк России уже во второй половине следующего года может снова перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики», — резюмируют эксперты.