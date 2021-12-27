​Альфа-Банк предложил обслуживание в офисах без паспорта

Альфа-Банк первым в стране сделал большинство популярных услуг в офисах доступными без паспорта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Например, поясняют в банке, документы могут больше не потребоваться, чтобы открыть и пополнить вклад, открыть текущий или накопительный счет, выпустить карту.

В офисе банка можно следить за этапами получения услуги в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. А по ссылке в push-уведомлениях — смотреть нужные документы и затем их подписывать.

«Обслуживание без паспорта стало возможным благодаря технологии секретного кода. Это тот код, который человек сам придумывает при регистрации в мобильном приложении банка. Секретный код привязан к одному устройству, его нельзя перехватить, кроме клиента, он никому не известен», — говорится в релизе.