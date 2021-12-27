Все новости

​Альфа-Банк предложил обслуживание в офисах без паспорта

27.12.2021 21:42
2 255
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк первым в стране сделал большинство популярных услуг в офисах доступными без паспорта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Например, поясняют в банке, документы могут больше не потребоваться, чтобы открыть и пополнить вклад, открыть текущий или накопительный счет, выпустить карту.

В офисе банка можно следить за этапами получения услуги в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. А по ссылке в push-уведомлениях — смотреть нужные документы и затем их подписывать.

«Обслуживание без паспорта стало возможным благодаря технологии секретного кода. Это тот код, который человек сам придумывает при регистрации в мобильном приложении банка. Секретный код привязан к одному устройству, его нельзя перехватить, кроме клиента, он никому не известен», — говорится в релизе.

Горячая линия

Логотип "Альфа-Банка" Нонна Цай

Нонна Цай

начальник отдела по рассмотрению обращений клиентов Альфа-Ба...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«Опора России» попросила Мишустина продлить программу детского кэшбэка на 2022 год
АКРА: потенциал роста кредитования сохраняется
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг СМП Банка на уровне «ruА»
​Глава банка «Открытие» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 11—​11,5%