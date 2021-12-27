Набиуллина: инфляция в России по итогам года превысит 8%

Инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», — сказала глава регулятора в интервью на канале «Россия 1» в программе «Вести».

Набиуллина также сообщила, что Банк России не планирует собирать данные о переводах физлиц.

«Это не соответствует действительности, Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», — прокомментировала она сообщения некоторых СМИ о том, что ЦБ планирует собирать данные о переводах физлиц.

«И в этом случае мы можем запрашивать обезличенный реестр платежей. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса, ни в коем случае», — пояснила глава регулятора.