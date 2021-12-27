Набиуллина подтвердила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физлиц

Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — сказала она.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Банк России будет контролировать все переводы между физическими лицами. Регулятор, по данным издания, разослал кредитным организациям новую форму отчетности о таких трансакциях. По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-трансакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

В ЦБ в свою очередь пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Пресс-служба регулятора подчеркнула, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.