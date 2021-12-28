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Эксперты назвали самые выгодные инвестинструменты в 2021 году

28.12.2021 08:38
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1 Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка — с их помощью можно было увеличить размер своих сбережений на 25—65%, пишут «Известия». Об этом говорится в рейтинге FinExpertiza. Эксперты компании подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.

Так, за год стоимость биткоина выросла на 75,4%. В результате инвестор, вложивший в январе 2021 года 100 тыс. рублей, в конце года смог бы получить 65,6 тыс. рублей (или 65,6%) прибыли после уплаты подоходного налога в 13%. Также за год цена квадратного метра в новостройках в среднем по стране выросла на 33% и при перепродаже квартиры с вложенных 100 тыс. рублей инвестор мог бы получить после уплаты налога 28,7 тыс. рублей (или 28,7%) прибыли. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500, к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%).

Вложение 100 тыс. рублей в российские акции при аналогичном подходе пассивного инвестирования принесло бы около 16,5 тыс. рублей после уплаты налога. Привлекательность рублевого банковского депозита во время пандемии серьезно сократилась: к 100 тыс. рублей, отданным в январе в банк, через год прибавилось бы лишь 4,5 тыс. рублей. Такой финансовый результат не перекрыл бы даже годовую инфляцию в 8%, отметили аналитики.

28.12.2021 00:01

Не оправдало надежд хранение валюты «под подушкой». Курс доллара к концу года вернулся к своим январским значениям, в результате чего рублевая доходность вложений в американскую валюту оказалась нулевой, а курс евро снизился на 7,8%, и инвестор, купивший в январе 2021-го евро на 100 тыс. рублей, под конец года недосчитался 7,8 тыс. рублей (–7,8%). Отрицательную рублевую доходность продемонстрировали гособлигации, корпоративные облигации и золото. Инвестор, купивший в начале года государственные облигации федерального займа на 100 тыс. рублей, в среднем через год недосчитался 5,1 тыс. рублей (–5,1%). Корпоративные бонды принесли около 700 рублей убытка (–0,7%), а золото подешевело на 5,8%.

В 2021-м произошла смена инвестиционной парадигмы, и к инвестиционным инструментам придется подходить более избирательно, заявила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. По словам генерального директора ООО «Эксперт Бизнес-Решения» Павла Митрофанова, криптовалюты и акции крайне волатильны, это значит, что риск потерять там средства высок, а в среднем успешный для инвесторов 2021 год может и не повториться. Как отметил директор по инвестициям «Сбер Управление Активами» Ренат Малин, в следующем году инфляция начнет замедляться, и это позволит ЦБ начать смягчение денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, будет способствовать снижению доходностей новых выпусков ОФЗ и приведет к росту цены старых выпусков и двузначному совокупному доходу в этом классе активов. Темпы роста американского рынка акций замедлятся до 10%, и более интересными будут выглядеть бумаги европейских эмитентов, уверен Малин.

Самые доходные акции за прошлый год

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