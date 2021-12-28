В МИДе рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах

Россия работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами — это ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также Министерства иностранных дел.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но из-за санкций Россия вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику.

Биричевский также добавил, что сомневается в возможности Штатов ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и снова сделать его «деревянным».

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — подчеркнул дипломат.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждаются жесткие санкции из-за того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Среди таких мер отключение России от SWIFT. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность страны конвертировать рубль в другие иностранные валюты.



Россия в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз подчеркивала, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.