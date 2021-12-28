Все новости

Российские индексы растут в начале основных торгов

28.12.2021 10:12
1 364
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 758,01 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,59% до отметки 1 612,3.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич перед началом основной сессии прогнозировал, что во вторник внешний фон может способствовать покупкам в российских акциях.

«Сегодня на старте основной сессии, с учетом уровней рынка энергоносителей и позитивного настроя на внешних фондовых площадках, ожидается преобладание покупок в российских бумагах. В результате индекс Мосбиржи, в случае сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, в ходе торгов может попытаться преодолеть максимумы последних двух недель, установленные в районе 3 760 пунктов. Выход рынка выше данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения коррекционного подъема, целью которого может выступить уровень 3 850 пунктов», — отметил эксперт в своем комментарии.

Индекс Мосбиржи попытается вернуться в среднесрочный повышательный тренд в середине недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«По состоянию на утро вторника на мировых рынках позитивные настроения сохраняются. Хотя фьючерсы на ведущие индексы США и Европы чуть «минусуют», что выглядит вполне естественным после вчерашнего роста, ключевые азиатские индексы повышаются. Растут и цены на нефть и промышленные металлы, отыгрывая уверенность инвесторов в устойчивости мировой экономики. Мы полагаем, что умеренно позитивный настрой на глобальных рынках будет преобладать в течение дня. <…> Рассчитываем, что индекс Мосбиржи сегодня продолжит рост и постарается вернуться в среднесрочный повышательный тренд, закрепление в котором сформирует условия для дальнейшего развития фазы восстановления, с целью выхода в район 200-дневной средней (3 850 пунктов)», — пишет аналитик.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов характеризует сегодняшний внешний фон как нейтральный, констатируя при этом, что «на утренних торгах подавляющее большинство «голубых фишек» торгуется в «зеленой зоне».

«В целом же тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, риски возобновления распродаж очень велики, — считает он. — О сломе даун-тренда можно будет говорить только после закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 3 800 пунктов. Не исключено, что в ближайшие дни эта отметка будет превышена, но это может быть лишь техническим «проколом».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что рынок потянут вверх геополитика и нефть. Указывая на умеренно позитивный внешний фон, она добавляет, что «для российских активов благоприятным фактором также выступают ожидания переговоров со странами НАТО в первой половине января».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы будут пытаться развить восходящее движение, но могут столкнуться с техническими сопротивлениями. До конца года и в начале следующего поддерживающим настроения фактором станут ожидания переговоров России с США (10 января) и НАТО (12 января), связанные с ситуацией на границе с Украиной», — написала эксперт в начале торгов.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+410.64%
Купить
+305.87%
Купить
+213.70%
Купить
+209.35%
Купить
+200.80%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 74,53 рубля
Компании и банки достигли рекордного привлечения на рынке публичного долга по итогам 2021 года
Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции
Владельцы дефолтных бондов «дочки» ОВК потребовали от нее 16 млрд рублей