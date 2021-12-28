Российские индексы растут в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 758,01 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,59% до отметки 1 612,3.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич перед началом основной сессии прогнозировал, что во вторник внешний фон может способствовать покупкам в российских акциях.



«Сегодня на старте основной сессии, с учетом уровней рынка энергоносителей и позитивного настроя на внешних фондовых площадках, ожидается преобладание покупок в российских бумагах. В результате индекс Мосбиржи, в случае сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, в ходе торгов может попытаться преодолеть максимумы последних двух недель, установленные в районе 3 760 пунктов. Выход рынка выше данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения коррекционного подъема, целью которого может выступить уровень 3 850 пунктов», — отметил эксперт в своем комментарии.

Индекс Мосбиржи попытается вернуться в среднесрочный повышательный тренд в середине недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«По состоянию на утро вторника на мировых рынках позитивные настроения сохраняются. Хотя фьючерсы на ведущие индексы США и Европы чуть «минусуют», что выглядит вполне естественным после вчерашнего роста, ключевые азиатские индексы повышаются. Растут и цены на нефть и промышленные металлы, отыгрывая уверенность инвесторов в устойчивости мировой экономики. Мы полагаем, что умеренно позитивный настрой на глобальных рынках будет преобладать в течение дня. <…> Рассчитываем, что индекс Мосбиржи сегодня продолжит рост и постарается вернуться в среднесрочный повышательный тренд, закрепление в котором сформирует условия для дальнейшего развития фазы восстановления, с целью выхода в район 200-дневной средней (3 850 пунктов)», — пишет аналитик.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов характеризует сегодняшний внешний фон как нейтральный, констатируя при этом, что «на утренних торгах подавляющее большинство «голубых фишек» торгуется в «зеленой зоне».

«В целом же тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, риски возобновления распродаж очень велики, — считает он. — О сломе даун-тренда можно будет говорить только после закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 3 800 пунктов. Не исключено, что в ближайшие дни эта отметка будет превышена, но это может быть лишь техническим «проколом».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что рынок потянут вверх геополитика и нефть. Указывая на умеренно позитивный внешний фон, она добавляет, что «для российских активов благоприятным фактором также выступают ожидания переговоров со странами НАТО в первой половине января».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы будут пытаться развить восходящее движение, но могут столкнуться с техническими сопротивлениями. До конца года и в начале следующего поддерживающим настроения фактором станут ожидания переговоров России с США (10 января) и НАТО (12 января), связанные с ситуацией на границе с Украиной», — написала эксперт в начале торгов.