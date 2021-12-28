Банк «Зенит» поднял ставки по вкладам

Банк «Зенит» повысил доходность вкладов «Восход», «Выбор Банки.ру», «Звездный» и «Вертикаль». Ставки выросли на 0,2—0,3 процентного пункта, уточнили в кредитной организации.

По депозиту «Восход» ставка составляет 8,9% годовых. Разместить денежные средства можно на срок 700 дней в сумме от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке «Зенит» по состоянию на 2 ноября 2021 года. При досрочном закрытии депозита в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.

До 8,7% годовых выросла ставка по вкладу «Выбор Банки.ру». Он привлекается на 375 дней в сумме от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования.

Клиенты могут открыть депозит «Звездный» в сумме от 50 тыс. рублей на 181, 400, 730 или 1 100 дней. Максимальная ставка составит 9% годовых. При досрочном закрытии вкладов сроком 730 и 1 100 дней действует ставка 8% годовых, которая применяется с 351-го дня.



Среди депозитных предложений банка также есть вклад «Вертикаль» со ставкой 8,9% годовых.