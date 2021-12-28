ВЦИОМ: 76% россиян оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее

Россияне в основном довольны жизнью и позитивно оценивают материальное положение своей семьи, но беспокоятся за будущее страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта — это самый высокий результат за 12 месяцев. Так, 76% россиян оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее; 23% считают его плохим.

Индекс удовлетворенности жизнью составил 47 пунктов, что соответствует уровню ноября 2020 года. Почти половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь; ответ 25% — отчасти устраивает, отчасти нет, 26% — в целом не устраивает.



При этом взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны. Индекс социального оптимизма в ноябре составил минус 59 пунктов, что соответствует двум предыдущим осенним месяцам, хотя на 8 процентных пунктов выше, чем в ноябре прошлого года. Более половины россиян (61%) полагают, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% — что это как раз сейчас, 18% — что кризис уже позади.