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ВЦИОМ: 76% россиян оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее

28.12.2021 15:18
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россияне в основном довольны жизнью и позитивно оценивают материальное положение своей семьи, но беспокоятся за будущее страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта — это самый высокий результат за 12 месяцев. Так, 76% россиян оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее; 23% считают его плохим.

Индекс удовлетворенности жизнью составил 47 пунктов, что соответствует уровню ноября 2020 года. Почти половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь; ответ 25% — отчасти устраивает, отчасти нет, 26% — в целом не устраивает.

При этом взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны. Индекс социального оптимизма в ноябре составил минус 59 пунктов, что соответствует двум предыдущим осенним месяцам, хотя на 8 процентных пунктов выше, чем в ноябре прошлого года. Более половины россиян (61%) полагают, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% — что это как раз сейчас, 18% — что кризис уже позади.

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