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ЦБ продлил до конца 2024 года льготы в части резервов по кредитам компаниям под санкциями

28.12.2021 16:01
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
ТАСС

Банк России принял решение продлить до 31 декабря 2024 года действующие послабления для банков в части резервов по кредитам, предоставленным компаниям под санкциями. Об этом говорится в размещенном на сайте регулятора информационном письме за подписью первого зампредседателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

«Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действует по 31 декабря 2024 года включительно», — отмечается в документе.

Там также указывается, что письмо было подготовлено в связи с вопросами кредитных организаций по оценке кредитного риска в случаях, когда в отношении юридических лиц — заемщиков кредитных организаций иностранными государствами или союзами введены ограничительные меры.

Как напоминает ТАСС, послабления регулятора изначально действовали до 1 января 2019 года, однако потом ЦБ продлил их до 2021 года. В конце октября в пресс-службе Центробанка информагентству уже заявляли о планах вновь продлить послабления.

В 2018 году Банк России разрешил банкам, кредитующим санкционные компании, не ухудшать оценку риска по этим кредитам и не досоздавать резервы по ним.

Такое решение было принято после того, как Минфин США в начале апреля того же года ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе, в частности, оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

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