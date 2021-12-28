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​Присоединение РГС Банка к «Открытию» запланировали на май 2022 года

28.12.2021 16:10
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС
Темы
Банк Открытие РГС Банк

Процесс по присоединению РГС Банка к «Открытию» планируется начать с 1 мая 2022 года, в настоящее время идет активная подготовка. Об этом сообщил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы предполагаем интеграцию с 1 мая 2022 года, то есть это достаточно короткий срок. Подготовительная работа уже идет в полном масштабе», — сказал Задорнов.

В октябре газета «Коммерсант» сообщала, что РГС Банк в ближайшее время может быть объединен с материнским банком «Открытие». По данным издания, об этом уже объявили сотрудникам РГС Банка, объяснив шаг необходимостью улучшения финансовых показателей группы в рамках подготовки к продаже «Открытия».

В ноябре Задорнов подтвердил планы по интеграции кредитных организаций. Банкир также подчеркивал, что объединение даст существенную экономию для группы «Открытие».

Менеджмент банка «Открытие» в ноябре провел ряд встреч с потенциальными инвесторами в рамках подготовки к продаже акций банка. Интерес к кредитной организации проявляют в том числе иностранные инвесторы, сообщил глава «Открытия».

«Уже в ноябре мы проводили ряд встреч, <…> где-то примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, и иностранных, и российских», — сказал Задорнов, уточнив, что интерес со стороны стратегических инвесторов к банку также сохраняется.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие». Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход «Открытия» на IPO (первичное публичное предложение акций).

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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