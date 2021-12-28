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​Глава банка «Открытие» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 11—​11,5%

28.12.2021 16:57
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Банк Открытие

Ставки по ипотеке в следующем году могут вырасти до 11—11,5%, что будет способствовать охлаждению спроса на жилье, прогнозирует глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Ставки по ипотеке на вторичном рынке, «первичка» — они, к сожалению, поднимутся, наверное, до 11—11,5% в какой-то момент, и это приведет к замедлению спроса неизбежно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По прогнозу главы банка «Открытие», цены на жилье в России стабилизируются в середине следующего года. «Если мы возьмем средний платеж по ипотечному кредиту 2019 года, до пандемии и до льготных программ, то мы ожидаем, что уже в первом квартале фактически средний платеж по ипотеке в Москве и в большинстве российских регионов вернется на уровень 2019 года. Это означает, что спрос с точки зрения семей, которые могут себе позволить ипотеку и ее ежемесячно оплачивать, вернется на уровень 2019 года», — отметил Задорнов.

«Если застройщики не будут давать каких-то скидок по стоимости квадратного метра, если не будет каких-либо других мер господдержки, — а их, видимо, не будет в таком масштабе, — то спрос существенно на жилье замедлится и, соответственно, на новую ипотеку. Это означает, что где-то в середине следующего года цены на жилье стабилизируются, что у них не будет уже этой динамики, подогреваемой льготными программами и спросом», — добавил он.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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