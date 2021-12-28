«Эксперт РА» подтвердило рейтинг СМП Банка на уровне «ruА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СМП Банка на уровне «ruА», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, комфортной ликвидной позицией, адекватной позицией по капиталу и волатильными показателями рентабельности, адекватными оценками качества активов, корпоративного управления и стратегического обеспечения. Кроме того, агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционеров в случае необходимости и наличие поддержки со стороны органов власти в связи с участием группы «СМП» в реализации крупных инфраструктурных проектов», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что СМП Банк специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничных клиентов и субъектов РФ, инвестициях в ценные бумаги и является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей, помимо санируемого Мособлбанка, страховую компанию «СМП-Страхование».

Умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его значимыми конкурентными позициями в банковской системе и адекватной диверсификацией бизнеса по доходам, говорится в релизе. Банк в том числе занимается кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием корпоративного бизнеса, реализующего крупные в масштабах России инфраструктурные проекты, что, по словам аналитиков, свидетельствует о значимости кредитной организации на федеральном уровне. Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается агентством как умеренно высокий, но вероятность реализации этих рисков рассматривается как низкая ввиду сильных позиций собственников СМП Банка в деловой среде.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне, при этом агентство отмечает волатильность показателей рентабельности, обусловленную высокой зависимостью финансового результата от переоценки ценных бумаг, а также увеличением уровня резервирования по инвестиционным проектам в IV квартале 2020 года. Агентство по-прежнему отмечает сохранение невысокого уровня чистой процентной маржи, обусловленной специализацией на кредитовании крупных корпоративных заемщиков и региональных органов власти. В то же время положительно оцениваются показатели операционной эффективности банка.

Основу активов банка формирует кредитный портфель, и доля ссуд I и II категорий качества составляет около 96% на 1 ноября этого года. В портфеле по юрлицам и индивидуальным предпринимателям доля просроченной задолженности составила 3,9%, доля реструктурированных ссуд снизилась с 19,8% до 7,4% за год. Розничный портфель отличается адекватной продуктовой диверсификацией, а также умеренно высоким уровнем просрочки (11,9%).

В числе прочего отмечается повышенная концентрация пассивной базы на отдельных вкладчиках, что отчасти компенсируется предсказуемостью динамики средств данных кредиторов и текущим запасом ликвидности банка.



«Агентство высоко оценивает деловую репутацию и опыт топ-менеджмента банка. Реализация ранее действовавшей стратегии позволила банку укрепить конкурентные позиции в кредитовании корпоративных клиентов и МСБ, улучшить диверсификацию пассивной базы по источникам. На текущий момент банк развивается в рамках стратегии на 2021—2023 годы, согласно которой ожидается сохранение универсального статуса банка при умеренном росте корпоративного кредитного портфеля, в том числе за счет развития кредитования крупных региональных бизнесов, и более сдержанной динамике розничного направления», — отмечается в релизе «Эксперт РА».