Все новости

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг СМП Банка на уровне «ruА»

28.12.2021 17:08
1 307
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СМП Банк

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СМП Банка на уровне «ruА», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, комфортной ликвидной позицией, адекватной позицией по капиталу и волатильными показателями рентабельности, адекватными оценками качества активов, корпоративного управления и стратегического обеспечения. Кроме того, агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционеров в случае необходимости и наличие поддержки со стороны органов власти в связи с участием группы «СМП» в реализации крупных инфраструктурных проектов», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что СМП Банк специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничных клиентов и субъектов РФ, инвестициях в ценные бумаги и является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей, помимо санируемого Мособлбанка, страховую компанию «СМП-Страхование».

Умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его значимыми конкурентными позициями в банковской системе и адекватной диверсификацией бизнеса по доходам, говорится в релизе. Банк в том числе занимается кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием корпоративного бизнеса, реализующего крупные в масштабах России инфраструктурные проекты, что, по словам аналитиков, свидетельствует о значимости кредитной организации на федеральном уровне. Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается агентством как умеренно высокий, но вероятность реализации этих рисков рассматривается как низкая ввиду сильных позиций собственников СМП Банка в деловой среде.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне, при этом агентство отмечает волатильность показателей рентабельности, обусловленную высокой зависимостью финансового результата от переоценки ценных бумаг, а также увеличением уровня резервирования по инвестиционным проектам в IV квартале 2020 года. Агентство по-прежнему отмечает сохранение невысокого уровня чистой процентной маржи, обусловленной специализацией на кредитовании крупных корпоративных заемщиков и региональных органов власти. В то же время положительно оцениваются показатели операционной эффективности банка.

Основу активов банка формирует кредитный портфель, и доля ссуд I и II категорий качества составляет около 96% на 1 ноября этого года. В портфеле по юрлицам и индивидуальным предпринимателям доля просроченной задолженности составила 3,9%, доля реструктурированных ссуд снизилась с 19,8% до 7,4% за год. Розничный портфель отличается адекватной продуктовой диверсификацией, а также умеренно высоким уровнем просрочки (11,9%).

В числе прочего отмечается повышенная концентрация пассивной базы на отдельных вкладчиках, что отчасти компенсируется предсказуемостью динамики средств данных кредиторов и текущим запасом ликвидности банка.

«Агентство высоко оценивает деловую репутацию и опыт топ-менеджмента банка. Реализация ранее действовавшей стратегии позволила банку укрепить конкурентные позиции в кредитовании корпоративных клиентов и МСБ, улучшить диверсификацию пассивной базы по источникам. На текущий момент банк развивается в рамках стратегии на 2021—2023 годы, согласно которой ожидается сохранение универсального статуса банка при умеренном росте корпоративного кредитного портфеля, в том числе за счет развития кредитования крупных региональных бизнесов, и более сдержанной динамике розничного направления», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

Горячая линия

Логотип "СМП Банка" Юлия Мелик-Саркисян

Юлия Мелик-Саркисян

начальник отдела по работе с обращениями дирекции сопровожде...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году
ЦБ: по итогам 2021 года прибыль банков должна составить около 2,5 трлн рублей