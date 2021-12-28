ОТП Банк повысил ставки по накопительному счету и вкладам

ОТП Банк повысил ставки по своим действующим счетам и вкладам, сообщила пресс-служба кредитной организации.



В релизе банка говорится, что по накопительному счету «Турбо+» бонусная ставка составит 10% на любой остаток по счету в первый месяц после открытия. Счет можно пополнять или снимать с него средства в случае необходимости.

Ставка по вкладу «Мой доход» составит 9,65% при размещении средств на один год.

Открыть сезонный вклад «Волшебная зима» можно по ставке 9,15% сроком на 300 дней. Минимальная сумма депозита 50 тыс. рублей.