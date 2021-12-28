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ОТП Банк повысил ставки по накопительному счету и вкладам

28.12.2021 21:59
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ОТП Банк

ОТП Банк повысил ставки по своим действующим счетам и вкладам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В релизе банка говорится, что по накопительному счету «Турбо+» бонусная ставка составит 10% на любой остаток по счету в первый месяц после открытия. Счет можно пополнять или снимать с него средства в случае необходимости.

Ставка по вкладу «Мой доход» составит 9,65% при размещении средств на один год.

Открыть сезонный вклад «Волшебная зима» можно по ставке 9,15% сроком на 300 дней. Минимальная сумма депозита 50 тыс. рублей.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "ОТП Банка" Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

ведущий специалист отдела регионального развития и альтернат...
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