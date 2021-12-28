АКРА: потенциал роста кредитования сохраняется

Несмотря на признаки замедления темпов роста кредитного портфеля российских банков во второй половине 2021 года, потенциал развития кредитования в 2022 году сохранится. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

«В 2021 году банковский сектор показал впечатляющий рост в большинстве сегментов. В период с января по ноябрь 2021-го корпоративное кредитование выросло почти на 15%, а кредитование физлиц — на 23%. АКРА ожидает, что по итогам года прирост составит 15,2% и 24,9% соответственно», — отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков, корпоративному кредитованию поддержку окажет дальнейшее увеличение инвестиций в основной капитал, объем которых в 2022 году может вырасти более чем на 7%. Вклад в рост сегмента будет вносить и продолжающееся расширение кредитования МСП. Хотя темпы наращивания портфеля кредитов нефинансовым организациям, как полагает АКРА, замедлятся в основном из-за исчерпавшего себя эффекта отложенного спроса, по итогам 2022 года рост портфеля может превысить 10%.

В розничном кредитовании складывается более сложная ситуация, указывают эксперты. В 2021 году наблюдался взрывной рост потребительского кредитования и сохранялись относительно высокие темпы роста ипотеки. Ипотечное кредитование, набравшее обороты в 2020 году в условиях высокого спроса на льготные кредиты, общего снижения ставок и инвестиционного интереса к приобретению растущей в цене недвижимости, продолжило активное развитие и в 2021-м.

АКРА считает, что ипотека имеет значительный потенциал, а в 2022 году ее рост, по оценкам агентства, превысит 20%. «Хотя интерес заемщиков к ипотечным кредитам будет сдерживаться из-за возросших процентных ставок и завершения льготных программ кредитования, высокая потребность населения в улучшении жилищных условий поддержит спрос на жилую недвижимость и отчасти компенсирует повышение стоимости кредита, — объясняют свои ожидания эксперты. — Кроме того, развитие жилищного строительства остается одним из приоритетных направлений для государства, в связи с чем можно ожидать сохранения льготных ипотечных программ в той или иной форме. Следует отметить, что в отношении ипотеки некоторые факторы могут привести к существенному отклонению фактического результата от прогнозного. С одной стороны, относительно непредсказуемое влияние на ипотечное кредитование оказывают динамика ключевой ставки и рост цен на рынке недвижимости. До настоящего времени чувствительность к указанным факторам была умеренной, но в будущем, по оценкам АКРА, ситуация постепенно изменится. С другой стороны, растущее регуляторное давление на необеспеченное кредитование, скорее всего, заставит банки направлять больше усилий — маркетинговых в том числе — на поддержание спроса заемщиков на иные банковские продукты».

В сегменте необеспеченного кредитования в 2021 году отмечался взрывной рост: опасения банков относительно качества необеспеченного кредитования, существовавшие в 2020 году, очевидно, сошли на нет, а аппетит к риску восстановился, пишет АКРА. По данным Банка России, темпы роста необеспеченного кредитования с января по октябрь составили 17%, при этом прирост портфелей отдельных крупных банков превысил 40%.

«Наращивание необеспеченного кредитования вызвало новый виток споров о рискованности этого явления для отрасли и заемщиков. По мнению кредитных организаций, входящих в число лидеров в данном сегменте, рост объясняется в том числе быстрым увеличением ипотечных портфелей и интересом новых заемщиков к финансированию расходов на ремонт и другое. АКРА по-прежнему считает, что основные причины роста необеспеченного кредитования — это спрос населения на денежные ресурсы в условиях слабого роста реальных располагаемых доходов в предыдущие годы и повышение потребительских цен, требующее увеличения доли затрат на покупку товаров первой необходимости в общем объеме получаемых доходов», — отмечается в обзоре.

Аналитики напоминают, что ЦБ принимает меры по сдерживанию темпов роста потребительского кредитования. «Так, в 2021 году повышались надбавки к коэффициентам риска по кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В 2022 году регулятору станет доступен инструментарий прямого воздействия на темпы роста и структуру кредитных портфелей системно значимых кредитных организаций», — указано в докладе.

По оценке АКРА, стремление Центробанка ограничить рост потребкредитования может оказать умеренное воздействие на сектор, поскольку и спрос населения на такие займы, и интерес банков, для которых сокращение новых выдач означает уменьшение операционного дохода от продажи дополнительных финансовых продуктов, будут поддерживать активность рынка. Тем не менее регуляторное давление и иные факторы могут привести к снижению темпов роста необеспеченного кредитования в 2022 году до 16—17%.



«Замедление роста в сегменте высокомаржинальных необеспеченных кредитов станет одной из причин снижения чистой прибыли банков по итогам 2022 года. В то же время стоит подчеркнуть, что даже при отсутствии регуляторных ограничений, оказывающих влияние на темпы роста портфелей, способность отрасли поддерживать объемы выдач может столкнуться с дефицитом ресурсов, назревающим в банковской системе в условиях слабой динамики увеличения доступных кредитным организациям клиентских средств», — делают оговорку в АКРА.