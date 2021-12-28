Названы регионы с лучшими условиями для работы пенсионеров

Пенсионерам лучше работать в Москве и Санкт-Петербурге, показало исследование РИА Новости. Эти два федеральных города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Можно говорить, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.



Рейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индексу. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста, долю безработицы среди пенсионеров, простоту поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общую емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 12 до 70 баллов. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 38,5, а у 80% регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 26 до 52.



Как свидетельствует статистика, в Москве и Санкт-Петербурге многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно проще, чем в других регионах, найти новую. Большой отрыв и в целом высокие итоговые баллы у Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствуют, что по всем девяти параметрам они показали очень высокие значения показателей. Например, Москва и Санкт-Петербург по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, уровень зарплат пенсионеров и время поиска работы) показали наивысший результат, а еще по двум индикаторам результат был очень близок к максимуму.

Аналитики отмечают, что ближайшие области к федеральным городам также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, где значение индекса составляет 60 баллов, а Московская область стала шестой с результатом 55,6 балла. Таким образом, замечают аналитики, в целом столичные регионы показали очень хороший результат, что не удивляет, учитывая силу местных экономик.

Помимо вышеназванных четырех регионов в первую десятку входят: Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48). «В целом можно сказать, что первая десятка характеризуется достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, хотя он и снизился во время пандемии. У регионов-лидеров если и есть какие-то отдельные минусы, то они в основном компенсируются плюсами», — сказано в исследовании.

Среди первой десятки лидеров представлены регионы из европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается достаточно высокая зарплата), однако слабые позиции по другим показателям определяют некоторое общее отставание.

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние пять строчек заняли — Республика Алтай, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия – Алания и Республика Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов не поднимается выше 23 баллов.



Стоит отметить, что почти у всех регионов в рейтинге индекс за два последних года достаточно сильно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более сильным. В частности, у Республики Алтай индекс сократился вдвое.

«В среднесрочной перспективе на фоне прекращения пандемии может наблюдаться дальнейшее улучшение на рынке труда России, а в части занятости пенсионеров позитивная динамика может быть даже сильнее общерыночной. В частности, ожидается снятие ограничений на очную работу для пожилых людей и сокращение предложения труда при стабильности спроса на него. Таким образом, для людей пенсионного возраста сократится время поиска работы, можно ожидать умеренного роста зарплат», — прогнозируют аналитики.