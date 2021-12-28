Агентство «НКР» подтвердило Совкомбанку рейтинг «AA-.ru» с изменением прогноза на «позитивный»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Как отмечается в сообщении НКР, сильные рыночные позиции сочетаются у банка с возрастающей диверсификацией бизнеса. Аналитики напоминают, что основными направлениями деятельности банка являются розничное кредитование (карты рассрочки, ипотека и автокредиты), корпоративное кредитование (включая малый и средний бизнес) и операции с ценными бумагами. Совкомбанк является головной организацией банковской группы, включающей страховой, факторинговый, лизинговый бизнесы, а также платформу для коммерческих и государственных закупок.

«Высокая оценка рыночных позиций Совкомбанка определяется масштабами его бизнеса. <…> В 2021 году бизнес банка продолжил расти значительно быстрее рынка: за девять месяцев объем активов по международным стандартам увеличился на 29%. Одним из факторов роста стали новые сделки слияния и поглощения, крупнейшие из которых — покупка АО «Страховая компания «МетЛайф» (сменило название на АО «СК «Совкомбанк Жизнь»), ООО «Национальная факторинговая компания» и ПАО «КБ «Восточный», которое будет присоединено к Совкомбанку в I квартале 2022 года. По мнению НКР, данные сделки усилят позиции Совкомбанка в розничном кредитовании, позволят улучшить диверсификацию бизнеса за счет развития страхового и факторингового направлений», — говорится в релизе.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки диверсификации бизнеса на среднесрочном горизонте.

Адекватный запас капитала Совкомбанка поддерживается стабильно высокой рентабельностью и низкой склонностью к риску, указывают в НКР. В частности, согласно отчетности по МСФО на 30 сентября этого года, доля проблемных и обесцененных кредитов составляет менее 3% кредитного портфеля, следует из сообщения.

Удовлетворительный запас ликвидных активов частично балансируется диверсифицированным фондированием, сказано в релизе. Итоговая оценка фондирования учитывает относительно высокую стоимость привлеченных средств Совкомбанка, но одновременно с этим отмечается отсутствие негативного влияния на маржинальность бизнеса.

Агентство улучшило оценку систем управления рисками и стратегического планирования Совкомбанка до «высокой». «Улучшение оценки управления и стратегии обусловлено успешным прохождением экономического цикла; значимые акционерные риски отсутствуют», — поясняется в сообщении.

«Стратегия развития понятна и учитывает возможности дальнейших сделок слияния и поглощения, хотя объекты таких сделок остаются недостаточно предсказуемыми», — добавляют в НКР.



Кредитный рейтинг присвоен банку на два уровня выше оценки его собственной кредитоспособности (она установлена на уровне «a.ru») в силу его системной значимости. Агентство оценивает вероятность экстраординарной поддержки Совкомбанка со стороны Банка России как умеренно высокую.