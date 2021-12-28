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Опросы: люди стали чуть счастливее в 2021 году

28.12.2021 20:38
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Несмотря на пандемию и экономические трудности, довольных своей жизнью в мире по-прежнему все же больше, хотя индекс счастья — разница между долей довольных и недовольных — в мире и России остается низким по сравнению с допандемийными годами. Об этом свидетельствуют результаты опросов Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательского холдинга «Ромир». На вопросы ответили более 41 тыс. человек из 44 стран мира.

Так, 56% респондентов в достаточной степени довольны (43%) или очень довольны (13%) своей жизнью. Среди россиян такие ответы дали 41%, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом 36% опрошенных в РФ умеренно довольны жизнью, 5% — очень довольны.

В разной степени недовольны своей жизнью 13% жителей планеты. В России недовольных 17%, очень недовольных — 6%. Ответ о том, что они «ни довольны, ни недовольны», дали 28% участников исследования в мире и 30% в России.

В Колумбии 83% заявляют, что они довольны жизнью, в Казахстане — 81%, в Малайзии и Нигерии — по 78%, в Албании — 74%. Наибольшая доля несчастных людей — в Афганистане (36% недовольны или очень недовольны жизнью), Гане, Ираке и на Украине (по 31%).

Индекс счастья на планете за этот год несколько вырос — с плюс 38 до плюс 43 процентных пунктов. Россия демонстрирует показатель, аналогичный прошлому году (плюс 18 п. п.), попав в пятерку стран с низким уровнем индекса счастья. Он еще ниже в Гане (плюс 2 п. п.), Афганистане (плюс 9 п. п.), Гонконге (плюс 11 п. п.) и Ираке (плюс 17 п. п.).

В топ-пятерку счастливых стран входят Колумбия (плюс 79 п. п.), Казахстан (плюс 76 п. п.), Албания (плюс 74 п. п.), Малайзия (плюс 73 п. п.) и Азербайджан (плюс 70 п. п.).

«Традиционно Латинская Америка, Африка и Восточная Азия, по оценке их жителей, являются самыми счастливыми территориями. А Европа, Ближний Восток и Россия всегда находятся в более пессимистично настроенной группе. США показывают результаты, близкие к средним по миру», — уточняется в материале.

Тем временем результаты опроса медиахолдинга Rambler & Co, опубликованные ТАСС, показывают, что уходящий год сделал 42% россиян счастливее. Среди респондентов, которые оценили год положительно, 40% пережили радостные моменты со своей семьей, у 19% повысился уровень жизни, у 15% исполнилась мечта, 13% чувствуют удовлетворенность прошедшим годом в связи с крупным имущественным приобретением, 8% поднялись выше по карьерной лестнице, у 5% случилась судьбоносная, по их мнению, встреча.

Опрос проходил на портале «Рамблер» в период с 17 по 27 декабря 2021 года и охватил более 2 млн русскоязычных пользователей из ста городов мира; доля в 20% участников пришлась на Москву и Санкт-Петербург.

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