У «Тинькофф Инвестиций» появился онлайн-сервис для дарения ценных бумаг

«Тинькофф Инвестиции» предложили клиентам возможность оформить ценные бумаги в подарок для другого человека. Это делается полностью онлайн — без необходимости подписания бумажных документов или посещения офиса, сообщили в группе «Тинькофф», подчеркнув, что компания запустила такую опцию первой среди российских брокеров.

Клиент может сделать подарок как другому пользователю, так и человеку, у которого нет счета в «Тинькофф Инвестициях». Подарить можно любые финансовые инструменты, доступные для неквалифицированных инвесторов без прохождения тестирования:

Чтобы сделать подарок, нужно на странице ценной бумаги в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций» нажать на кнопку «Подарить», указать количество бумаг и выбрать из записной книжки или самостоятельно ввести номер телефона получателя. Адресату придет СМС или уведомление в приложении «Тинькофф Инвестиций» о подаренных ему ценных бумагах. Если получатель подарка не является клиентом «Тинькофф», ему будет направлено уведомление о подарке, а также ссылка с заявкой на открытие брокерского счета и дебетовой карты.



«Подарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. При покупке акций в подарок в выходной день расчеты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня. Получатель может отказаться от подарка. В этом случае средства, потраченные на покупку акций, возвращаются на счет дарителя», — уточняется в сообщении.