Все новости

У «Тинькофф Инвестиций» появился онлайн-сервис для дарения ценных бумаг

28.12.2021 22:00
2 466
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

«Тинькофф Инвестиции» предложили клиентам возможность оформить ценные бумаги в подарок для другого человека. Это делается полностью онлайн — без необходимости подписания бумажных документов или посещения офиса, сообщили в группе «Тинькофф», подчеркнув, что компания запустила такую опцию первой среди российских брокеров.

Клиент может сделать подарок как другому пользователю, так и человеку, у которого нет счета в «Тинькофф Инвестициях». Подарить можно любые финансовые инструменты, доступные для неквалифицированных инвесторов без прохождения тестирования:

Чтобы сделать подарок, нужно на странице ценной бумаги в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций» нажать на кнопку «Подарить», указать количество бумаг и выбрать из записной книжки или самостоятельно ввести номер телефона получателя. Адресату придет СМС или уведомление в приложении «Тинькофф Инвестиций» о подаренных ему ценных бумагах. Если получатель подарка не является клиентом «Тинькофф», ему будет направлено уведомление о подарке, а также ссылка с заявкой на открытие брокерского счета и дебетовой карты.

«Подарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. При покупке акций в подарок в выходной день расчеты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня. Получатель может отказаться от подарка. В этом случае средства, потраченные на покупку акций, возвращаются на счет дарителя», — уточняется в сообщении.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+410.64%
Купить
+305.87%
Купить
+213.70%
Купить
+209.35%
Купить
+200.80%
Купить

Горячая линия

Логотип "Тинькофф Банка" Алексей Шуравин

Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 74,53 рубля
Компании и банки достигли рекордного привлечения на рынке публичного долга по итогам 2021 года
Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции
Владельцы дефолтных бондов «дочки» ОВК потребовали от нее 16 млрд рублей