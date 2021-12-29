Банки не смогут оставить себе копии биометрии клиентов

В наступающем году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры, но сами банки и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных, пишут «Ведомости», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

По его словам, сейчас обсуждается возможность того, что коммерческие структуры будут иметь доступ к «легкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне: например, в базах данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека; но эти точки в портрет система собрать не сможет.

Как отметили в «Ростелекоме», новое законодательство позволит коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований и под контролем уполномоченных ведомств, это положительно скажется на рынке биометрической идентификации, поэтому принятый Советом Федерации закон переносит с 1 января на 1 сентября 2022 года вступление в силу нормы об использовании для идентификации и аутентификации граждан по биометрии вместо ЕБС другие ГИС или иные информационные системы: законодателям надо успеть разработать необходимые механизмы.

Банки, как правило, внедряли биометрию для удобства клиентов, поэтому запрет на хранение таких данных при наличии согласия клиента выглядит несправедливо, но никаких критических последствий для банков от передачи базы биометрических данных государству нет, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Единственной проблемой новой ЕБС может стать вероятность дублирования данных одного человека при слиянии баз данных: например, человек сдал коммерческую биометрию в СберБанке, а потом еще биометрию для ЕБС в ВТБ — в общей ЕБС после объединения с коммерческими базами данных эти образцы будут существовать как данные двух разных людей, заметил банкир.