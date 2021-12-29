Чернышенко: цифровой паспорт будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии

Цифровой паспорт гражданина РФ будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии. Как передает ТАСС, об этом заявил в среду заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Это абсолютно безопасно [использование цифрового паспорта], это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы, и практически невозможно взломать», — сказал он.

«Будет мобильная версия паспорта, которая для ограниченного набора услуг тоже будет работать», — отметил он.



Чернышенко также добавил, что цифровой паспорт не является обязательным, для граждан остается возможность использовать бумажный документ.