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Чернышенко: цифровой паспорт будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии

29.12.2021 09:37
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ТАСС

Цифровой паспорт гражданина РФ будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии. Как передает ТАСС, об этом заявил в среду заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Это абсолютно безопасно [использование цифрового паспорта], это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы, и практически невозможно взломать», — сказал он.

«Будет мобильная версия паспорта, которая для ограниченного набора услуг тоже будет работать», — отметил он.

Чернышенко также добавил, что цифровой паспорт не является обязательным, для граждан остается возможность использовать бумажный документ.

Правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, их выдача начнется с начала 2023 года; технические испытания электронных компонентов такого документа уже проведены. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

 27.12.2021 09:30

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