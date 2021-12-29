Райффайзенбанк повысил ставки по вкладу «Фиксированный»

Райффайзенбанк увеличил ставки по вкладу «Фиксированный». В зависимости от срока размещения средств процентные ставки составляют 6,5—7,5% годовых (ранее — 5,75—7,01%).

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Сроки размещения составляют от 91 до 730 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.



Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.