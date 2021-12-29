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Райффайзенбанк повысил ставки по вкладу «Фиксированный»

29.12.2021 09:45
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Нелли Кучихина, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Нелли Кучихина эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк увеличил ставки по вкладу «Фиксированный». В зависимости от срока размещения средств процентные ставки составляют 6,5—7,5% годовых (ранее — 5,75—7,01%).

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Сроки размещения составляют от 91 до 730 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

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