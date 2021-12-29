МТС Банк повысил ставки по вкладам и накопительному счету «Доступный»

МТС Банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц. Максимальная ставка достигает 9,2% годовых, она предлагается по сезонному «МТС Вкладу» в рублях, уточняется в сообщении финучреждения.

«Сезонный «МТС Вклад» с возможностью пополнения стал еще привлекательнее: максимальная ставка по вкладу увеличилась до 9,2% годовых на сумму от 1 млн рублей и до 8,9% годовых на сумму от 50 тыс. рублей. Указанные ставки включают в себя надбавку в 0,2 процентного пункта, которая предоставляется при размещении первого вклада в банке или при открытии вклада на новые денежные средства», — говорится в релизе.

МТС Банк также повысил депозитную доходность в клиентском сегменте private banking, максимальные ставки теперь составляют:

по депозиту «МТС Премиальный Плюс» с выплатой процентов в конце срока — 9%;

по вкладу «МТС Премиальный» с опциями снятия и пополнения — 8,2%.

По накопительному счету «Доступный» ставки увеличены на 1 п. п. Максимальная доходность составляет 7,5% годовых для сумм до 1 млн рублей при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей.

Ставки по базовой линейке вкладов увеличены на 1 п. п., максимальные ставки сейчас следующие:

по вкладу «МТС Доходный» без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока — 8,1% годовых;

по вкладу «МТС Активный» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов — 7,5% годовых;

по вкладу «МТС Свободный» с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов — 7,2% годовых.

На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка в 0,25 п. п. к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка в 0,25 п. п. при его открытии в офисе банка.