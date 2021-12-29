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МТС Банк повысил ставки по вкладам и накопительному счету «Доступный»

29.12.2021 11:30
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС Банк

МТС Банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц. Максимальная ставка достигает 9,2% годовых, она предлагается по сезонному «МТС Вкладу» в рублях, уточняется в сообщении финучреждения.

«Сезонный «МТС Вклад» с возможностью пополнения стал еще привлекательнее: максимальная ставка по вкладу увеличилась до 9,2% годовых на сумму от 1 млн рублей и до 8,9% годовых на сумму от 50 тыс. рублей. Указанные ставки включают в себя надбавку в 0,2 процентного пункта, которая предоставляется при размещении первого вклада в банке или при открытии вклада на новые денежные средства», — говорится в релизе.

МТС Банк также повысил депозитную доходность в клиентском сегменте private banking, максимальные ставки теперь составляют:

По накопительному счету «Доступный» ставки увеличены на 1 п. п. Максимальная доходность составляет 7,5% годовых для сумм до 1 млн рублей при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей.

Ставки по базовой линейке вкладов увеличены на 1 п. п., максимальные ставки сейчас следующие:

  • по вкладу «МТС Доходный» без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока — 8,1% годовых;
  • по вкладу «МТС Активный» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов — 7,5% годовых;
  • по вкладу «МТС Свободный» с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов — 7,2% годовых.

На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка в 0,25 п. п. к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка в 0,25 п. п. при его открытии в офисе банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Ирина Фролкина

эксперт центра клиентского сервиса ПАО «МТС-Банк»
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