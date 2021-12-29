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Самые эффективные сотрудники СберБанка получат его акции

29.12.2021 13:02
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Самые эффективные сотрудники СберБанка станут его акционерами. О запуске соответствующих программ долгосрочной мотивации объявили в среду в банке.

Как уточняется, в рамках первого цикла программы 1 тыс. ключевых сотрудников организации — от экспертов до вице-президентов — получат часть вознаграждения акциями «Сбера».

Долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей стратегии «Сбера» до 2023 года, рассчитывают в банке.

Предусмотрена реализация программ трехлетними циклами с ежегодными промежуточными выплатами. Циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура «Сбера».

В сообщении банка отмечается, что запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в группе «Сбер» акции.

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники «Сбера» получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», — комментирует президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.

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