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Живаго Банк ввел сезонный вклад «Акционный»

29.12.2021 13:29
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Оксана Даниленко, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Оксана Даниленко эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Живаго Банк

Живаго Банк ввел новый сезонный вклад «Акционный».

Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 736 дней. Максимальный размер вклада — 1,5 млн рублей. Доход начисляется периодами в 92 дня по ставкам от 6% до 9% годовых. Эффективная ставка равна 6,9% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в первые четыре периода до достижения максимальной суммы вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход за полные 92-дневные периоды пересчитывается и выплачивается по ставке 5% годовых, за последний неполный период — по ставке вклада до востребования.

Предложение действительно до 31 января 2022 года.

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