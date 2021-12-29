Живаго Банк ввел сезонный вклад «Акционный»

Живаго Банк ввел новый сезонный вклад «Акционный».
Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 736 дней. Максимальный размер вклада — 1,5 млн рублей. Доход начисляется периодами в 92 дня по ставкам от 6% до 9% годовых. Эффективная ставка равна 6,9% годовых.
Дополнительные взносы принимаются в первые четыре периода до достижения максимальной суммы вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход за полные 92-дневные периоды пересчитывается и выплачивается по ставке 5% годовых, за последний неполный период — по ставке вклада до востребования.
Предложение действительно до 31 января 2022 года.
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