Живаго Банк ввел сезонный вклад «Акционный»

Живаго Банк ввел новый сезонный вклад «Акционный».

Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 736 дней. Максимальный размер вклада — 1,5 млн рублей. Доход начисляется периодами в 92 дня по ставкам от 6% до 9% годовых. Эффективная ставка равна 6,9% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в первые четыре периода до достижения максимальной суммы вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход за полные 92-дневные периоды пересчитывается и выплачивается по ставке 5% годовых, за последний неполный период — по ставке вклада до востребования.

Предложение действительно до 31 января 2022 года.