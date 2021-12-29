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Минпромторг ожидает снижения темпов роста цен на автомобили в 2022 году

29.12.2021 14:02
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ТАСС

Минпромторг ожидает замедления темпов роста цен на автомобили в 2022 году. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — заявил он.

Ранее в декабре источник в Минпромторге РФ заявил ТАСС, что цены на автомобили будут зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и все дорожающей логистики. По его словам, подешеветь и увеличить долю рынка смогут машины с высокой степенью локализации производства в РФ.

Источник добавил, что министерство предлагает ограничить уровнем в 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса.

Позднее глава министерства заявил, что Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на новые автомобили для дилеров, но участникам рынка необходимо искать приемлемые варианты и договариваться.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2021 года снизились на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го и составили 125 466 штук.

При этом всего в январе — ноябре было продано 1,4 млн машин, что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Около 20 млрд рублей может быть направлено на программы господдержки спроса в автопроме в 2022 году, сообщил Мантуров. «На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе заложено в общей сложности около 20 миллиардов рублей на 2022 год», — сказал он.

При этом, по словам Мантурова, решение о запуске перечисленных программ будет приниматься в 2022 году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам этого года и начала следующего года, а также от ситуации с дефицитом машин у дилеров.

В сентябре Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ не будет возобновлять программу льготного автокредитования в 2021 году; по 2022 году решение пока не принято. Он отметил, что министерство к концу 2021-го примет решение, с какого момента и в каком виде возобновлять программу поддержки.

В феврале 2021 года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщали, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан.

В ноябре заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов заявил, что министерство подготовило предложения о внесении электромобилей в программы льготного автокредитования и лизинга.

Как указывает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру» (принадлежит российскому интернет-холдингу «Яндекс», рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей с января 2021 года выросли на 11%, при этом реальные цены на автомобили, по словам аналитиков сервиса, увеличивались в два раза быстрее.

Согласно исследованию, средняя стоимость машины на «Авто.ру» в декабре составила 3,1 млн рублей — это на 16% больше, чем в начале года.

«Такая разница в динамике цен обусловлена несколькими основными факторами. Первый — удорожание автомобиля за счет допоборудования, без которого купить автомобиль сегодня сложно. Вторая причина — структура предложений», — пояснил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов. По его словам, в период высокого спроса недорогие машины быстро находят покупателей и зачастую даже не попадают на классифайды. В итоге дилеры выгружают на сервисы объявлений машины подороже, что повышает средний чек. «Кроме того, на структуру предложений может влиять сам производитель, корректируя объем выпуска различных версий одной и той же модели», — добавил эксперт.

Цены на подержанные автомобили с начала года увеличились более чем в полтора раза. По словам аналитиков, в декабре средняя цена подержанного автомобиля на «Авто.ру» составила 940 тыс. рублей. Причины повышения такие же, как и у новых машин: общий рост цен и изменение структуры рынка.

По данным исследования, во второй половине года количество объявлений о продаже автомобилей сократилось в среднем на 15% относительно первого полугодия: сказался дефицит машин. При этом спрос поднялся на 20%.

В ноябре количество предложений на вторичном рынке упало на 24% по сравнению с началом года. По словам аналитиков, в первом полугодии их количество не снижалось, а во втором полугодии дефицит новых автомобилей и резкий рост цен на них заставили россиян повременить с обновлением личного транспорта; машин в продаже стало заметно меньше. «Однако интерес к подержанным авто в этом году практически не падал. Снижение спроса на 10% было зафиксировано только в июле, а в августе показатель вернулся на прежний уровень. В сентябре и октябре активность пользователей заметно выросла — плюс 10—12% относительно января-февраля», — отметили в «Авто.ру».

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