АКРА присвоило Кредит Урал Банку рейтинг «А+(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Кредит Урал Банку на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг банка обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения кредитной организацией экстраординарной поддержки от его акционера — Газпромбанка, — что выражается в добавлении четырех дополнительных ступеней поддержки к оценке собственной кредитоспособности банка.

Как объясняют аналитики, умеренная оценка бизнес-профиля Кредит Урал Банка обусловлена в первую очередь занимаемыми им рыночными позициями на российском рынке банковских услуг и концентрацией деятельности на основном регионе присутствия. Вместе с тем в силу универсального характера бизнес-модели банка оценка диверсификации его операционного дохода является высокой. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное. Стратегия банка заключается в дальнейшем развитии существующих направлений деятельности и приоритетном обслуживании ключевых групп клиентов.

АКРА отмечает, что сильная оценка достаточности капитала подтверждается адекватным уровнем нормативов (в том числе норматив Н1.2 составлял 11,1% на 1 ноября 2021 года, что в целом соответствует его среднему значению за последние 12 месяцев), что позволяет банку выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов. При этом способность банка к собственной генерации капитала, на которую влияют осуществляемые Кредит Урал Банком регулярные дивидендные выплаты, оценивается как удовлетворительная.

В числе прочего отмечается удовлетворительный риск-профиль банка. Так, по данным на 30 июня 2021 года, качество ссудного портфеля, который составляет 40% активов банка, оценивается как адекватное, учитывая приемлемую концентрацию портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (около 23%), а также невысокий уровень проблемной и потенциально проблемной задолженности в нем — около 6,5% портфеля.