Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей

Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Об этом сообщил банк «Открытие», выступивший одним из организаторов размещения.
Инвесторам были предложены бумаги со сроком обращения десять лет, офертой через 3,5 года и полугодовыми купонами. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей, цена размещения составила 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года, само размещение состоялось 27 декабря. «Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен как спред не более 120 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку первого купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,3%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых. Большой интерес к выпуску позволил эмитенту увеличить объем размещения с 10 млрд до 30 млрд рублей», — указано в сообщении.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, подчеркивается в сообщении. Выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
АйДи Коллект
|
15.42%
|
12.01.2022
погашение
|
Маныч-Агро
|
13.71%
|
12.01.2022
погашение
|
Международный инвестиционный банк (МИБ)
|
13.55%
|
12.01.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
13.30%
|
08.03.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
13.20%
|
12.01.2022
погашение