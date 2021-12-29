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Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей

29.12.2021 17:26
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Об этом сообщил банк «Открытие», выступивший одним из организаторов размещения.

Инвесторам были предложены бумаги со сроком обращения десять лет, офертой через 3,5 года и полугодовыми купонами. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей, цена размещения составила 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года, само размещение состоялось 27 декабря. «Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен как спред не более 120 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку первого купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,3%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых. Большой интерес к выпуску позволил эмитенту увеличить объем размещения с 10 млрд до 30 млрд рублей», — указано в сообщении.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, подчеркивается в сообщении. Выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

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