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В отделениях ВТБ появятся цифровые талоны

29.12.2021 21:07
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ внедряет цифровые талоны при обслуживании клиентов, сокращая использование бумажных аналогов, сообщает пресс-служба банка, уточняя, что в I квартале 2022 года технология станет доступна во всех точках продаж. Модернизация электронной очереди проводится в рамках реализации ESG-стратегии банка, включающей принципы «безбумажного обслуживания».

Отмечается, что цифровые талоны доступны пользователям в приложении «ВТБ Онлайн». Для их получения нужно отсканировать QR-код на дисплее терминала электронной очереди, после чего система идентифицирует посетителя и оперативно осуществит его навигацию. Клиент получит всю необходимую информацию на свой телефон в виде push-уведомлений или СМС.

На первом этапе сервис доступен пользователям мобильных устройств на базе Android, но в начале следующего года будет поддерживаться и на iOS. Проект уже успешно реализован в семи отделениях ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в I квартале 2022 года будет тиражирован на всю сеть банка. Далее система начнет идентифицировать не только личность клиента, но и его продуктовый профиль.

По словам заместителя департамента розничного бизнеса — вице-президента ВТБ Антона Шикуло, привычный способ обслуживания будет сохранен. «Мы понимаем, что не все наши клиенты, в числе которых и люди старшего поколения, готовы полностью перейти на цифровые талоны, поэтому сохраним для них и привычный способ обслуживания», — отметил он.

Шикуло добавил, что сама возможность воспользоваться сервисом в цифровом формате заметно повышает экологичность бизнес-процесса. «Например, отказ от талонов за счет записи через чат-бот в WhatsАрр, по нашим подсчетам, уже позволил банку сократить расход бумаги в отдельно взятом офисе на 2,63 кубического метра в год. Новый подход в будущем даст возможность полностью отказаться от терминалов, и тогда «ключом» к офису станет смартфон клиента», — прокомментировал он.

Еще одним важным обновлением в системе управления электронной очередью стало упрощение интерфейса терминалов. На главном экране все возможные цели визита в офис объединены в четыре группы, что облегчает клиентам выбор нужной опции и позволит на 20% повысить точность запросов посетителей. На экранах появились специальные кнопки для приоритетного обслуживания льготных категорий клиентов. Для этого необходимо выбрать нужную функцию, а система управления электронной очередью расставит приоритеты автоматически.

Кроме того, ВТБ внедрил систему, позволяющую отказаться от бумажных чеков в банкоматах. Клиент может выбрать функцию «без чека» при снятии, внесении наличных и переводах с карты на карту. В среднем отказ от печати в банкомате сокращает время обслуживания клиента на пять — семь секунд. Сервис уже доступен в 100 банкоматах ВТБ с обновленным дизайном интерфейса, а в январе 2022 года будет тиражирован на всю банкоматную сеть. В дальнейшем ВТБ планирует полностью отказаться от бумажных чеков и перейти на уведомления клиентов по СМС или электронной почте по всем операциям, по которым это разрешено законодательно. Отказ от чеков в банкоматах позволит ВТБ экономить на кассовой ленте до 35 млн рублей в год.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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