НРА присвоило Датабанку рейтинг «BB-|ru|»

Национальное рейтинговое агентство присвоило Датабанку кредитный рейтинг на уровне «BB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в сообщении НРА, кредитный рейтинг банка обусловлен:

положительными показателями рентабельности;

удовлетворительным качеством корпоративного управления;

приемлемым качеством активов;

широкой сетью отделений в основных регионах присутствия.

Уровень рейтинга ограничивается:

сохраняющимися невысокими рыночными позициями банка;

зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов и текущих счетов физических лиц;

потребностью в докапитализации с учетом структуры активов и их возможного ухудшения, а также планов по дальнейшему развитию кредитной организации;

тенденцией к снижению показателей ликвидности и достаточности капитала на фоне проводимой политики по увеличению кредитного портфеля.

«Имеющийся уровень капитала позволяет соблюдать регулятивные нормативы Банка России, однако для дальнейшего активного развития кредитного направления и покрытия резервами возможного ухудшения качества активов требуется проведение мер по докапитализации выше запланированной, — отмечается, в частности, в релизе. — В августе 2020 года был увеличен уставный капитал на 50 млн рублей путем конвертации субординированного займа, в настоящее время текущее увеличение собственных средств осуществляется из прибыли банка, оставшейся после выплаты дивидендов. В ближайшее время рассматривается возможность проведения докапитализации в пределах 100 млн рублей, однако агентство при текущей структуре баланса оценивает данный объем как недостаточный».



Датабанк базируется в Ижевске, еще два года назад он был Ижкомбанком. В НРА напоминают, что банк ориентирован на кредитование физических и юридических лиц, в том числе малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, обслуживание корпоративных клиентов. Основной источник фондирования — средства физических лиц. Через сеть дополнительных офисов банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и проводит валютно-обменные операции.