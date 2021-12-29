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ВТБ получил 15% в проекте «МегаФона» по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных

29.12.2021 20:16
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ МегаФон

«МегаФон», группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. Об этом в среду объявили в ВТБ.

Как отмечается в сообщении, основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

«С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора — важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений», — говорится в релизе.

В результате сделки «МегаФон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, а оставшиеся 10% сохранит команда «МегаФона 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров, сообщает ВТБ. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафона 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд рублей.

«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и так далее. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka- и Ku-диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», — рассказал генеральный директор компании «МегаФон 1440» Алексей Шелобков.

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