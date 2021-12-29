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Новикомбанк повысил ставки по вкладам в рублях

29.12.2021 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Новикомбанк

Новикомбанк с 29 декабря повысил процентные ставки по депозитам в рублях. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, изменение составило 0,25—1,05 процентного пункта.

Так, срочный вклад по линейке «Капитал» принесет доходность в рублях от 6% до 8,6% годовых. Ставка по вкладу «Рост» составляет от 5,7% до 7,9% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 5,5% до 7% годовых.

«Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств», — уточняется в релизе.

Процентная ставка по вкладу «Рантье» привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, после повышения ключевой ставки Центробанком клиенты получают автоматическое повышение ставки по депозиту.

Кроме того, до 2 февраля 2022 года действует сезонный вклад «Новогодний», который дает возможность получить доход от 8,25% до 9% годовых.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса — через интернет-банк или мобильное приложение, получая при этом более высокую процентную ставку.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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