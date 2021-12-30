Названы наиболее популярные мошеннические схемы в Новый год

Наиболее популярные мошеннические схемы, которых следует опасаться во время новогодних праздников, — это выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, а также фейковые «выгодные инвестиции», пишут «Известия» со ссылкой на данные Почта Банка.

По словам директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина, одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций. Он пояснил, что через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета, отметил эксперт.

Другой распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера, сообщил Павлунин, уточнив, что злоумышленники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на «брокерский счет», на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии, и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции.

Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники используют бренд банка, чтобы коммуницировать от его имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные пластика и код из СМС. На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах.

Лента новостей Мошенники заманивают россиян акциями и скидками перед Новым годом Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов. Такие письма могут быть мошенническими рассылками и содержать фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили эксперты платформы ОНФ «Мошеловка». 22.12.2021 09:47

Помимо этого, в Почта Банке напомнили, что в новогодние праздники по-прежнему будут актуальны старые схемы обмана: от имени правоохранительных органов (с убеждением клиента взять кредит и перевести средства мошеннику), а также от имени подставных покупателей на площадках объявлений.

В предновогодней суете в поисках подарков некоторые россияне готовы пойти на риск и оформить покупку на неизвестном или подозрительном сайте, если цена на нем существенно ниже, чем в других магазинах, или если этот товар уже везде распродан, отметил руководитель группы контроля IT-рисков и противодействия мошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев, подчеркнув, что таким образом легко попасться на удочку злоумышленников. Также россиянам следует опасаться тематических рассылок с вложениями в виде вредоносных программ, добавили в УБРиР.

По данным экспертов ВТБ, в ближайшее время популярными сценариями обмана могут быть «просьбы» оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг. В период новогодних праздников наиболее ходовыми темами для фишинга могут стать акции и скидки, продажа билетов в театры и на новогодние мероприятия, а также бронирования туристических поездок, добавили в банке. Еще один актуальный вид фишинга — мошеннические предложения поучаствовать в период праздников в благотворительных акциях, напомнила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.