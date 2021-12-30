Эксперты рассказали о крупнейшем ботнете в истории Интернета

Создание гигантского ботнета опасно тем, что те сервисы, которые осуществляют очистку от них, могут быть выведены из строя и ботнет сможет затронуть не только атакуемые сети, но и сопутствующие ресурсы, которые находятся в тех же сетях защиты и пользуются теми же каналами, через которые идет основной трафик, пишут «Известия», ссылаясь на мнение директора по развитию VAS Experts Артема Терещенко. По его словам, объединение ботнетов нужно именно для того, чтобы превысить запас устойчивости атакуемого ресурса.

Ранее сообщалось, что в декабре сотрудники компании StormWall зафиксировали шквал мощных DDoS-атак, длящихся в течение нескольких суток. Хакеры объединили несколько ботнетов, чтобы совершать мощнейшие разрушительные DDoS-атаки. Чаще они атаковали компании развлекательного сектора, ретейл, издательские дома и финтех-сферу, особенно криптосервисы. По утверждению экспертов, ресурсы ботнета были разделены между несколькими пользователями, которые могли запускать DDoS-атаки одновременно.

Лента новостей Эксперты предупредили о мощных DDoS-атаках из-за объединенных ботнетов Каждая атака имеет разную географическую распределенность, что указывает на то, что используется не один ботнет, а несколько, объединенных в единую систему управления, доступ к которой предоставляется злоумышленниками. 24.12.2021 17:52

Цель ботнета — не просто навредить, а завладеть личными данными пользователей и коммерческими данными самой компании. Задача DDoS-атаки не только в том, чтобы вывести сервис из обслуживания, но и отвлечь внимание систем безопасности и взломать систему через другую уязвимость, получить доступ к данным, лишить конкурента возможности работать, отметил Терещенко. Растет количество устройств, подключенных к Интернету, которые практически не администрируются владельцами, хакерам все проще создать сеть ботнетов, которая легко расширяется. Возможно, сети защиты от DDoS не будут успевать расширяться так же быстро, как сеть зараженных устройств, пояснил эксперт.

По словам директора департамента информационной безопасности Oberon Евгения Суханова, размер ботнета определяется его способностью преодолевать уровни защиты от отказа в обслуживании, которые установил владелец атакуемого ресурса. Масштабные атаки могут угрожать даже технологическим гигантам при всей защищенности их инфраструктуры. Пострадать может любая компания, против которой по заказу ведется мошенническая деструктивная деятельность.

Хакеры выбирают тех, от кого можно быстро получить деньги, пояснили эксперты. Ботнет появился в открытом доступе, и злоумышленники стали использовать его как обычный инструмент для достижения своих целей.