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30 декабря. О чем пишут газеты

30.12.2021 09:29
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Время прочтения: 4 минуты
30 декабря. О чем пишут газеты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 В ресторанах отмечают низкий объем бронирований столов на новогоднюю ночь, пишут «Известия» со ссылкой на данные в Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono), Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») и других компаниях. Многие гости отменяют резервы, а часть до сих пор не подтвердили. Из-за пандемии коронавируса клиенты стараются отказаться от посещения людных мест, считают рестораторы. Большинство заведений уже отказались от праздничной ночной программы и планируют работать 31 декабря до 18—19 часов. По данным ВЦИОМ, большинство россиян будут отмечать Новый год дома.

📰 Являющиеся родителями пенсионеры получат в 2022 году дополнительную денежную поддержку, пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Так, на одного несовершеннолетнего ребенка пенсионеру полагаются 2 134 рубля, на двоих — 4 266 рублей, троих — 6 401 рубль. Отмечается, что родителям-пенсионерам добавка устанавливается к фиксированной выплате страховой пенсии по старости, деньги выделяются при наличии на иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся на очной форме (но не старше 23 лет). Надбавки полагаются обоим родителям.

📰 МТС добавил в продажу несколько тысяч товарных позиций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании. Теперь в ассортимент входит не только персональная электроника, но и гаджеты для «умного» дома, телевизоры, ноутбуки, мелкая бытовая техника, кофемашины, самокаты, компьютерная периферия и другое. Расширение ассортимента позволит увеличить трафик покупателей как на сайте, так и в офлайн-магазинах, надеются в компании. Там уверяют, что продолжат активно расширять ассортимент, и рассчитывают, что к концу 2022 года доля новых товарных категорий в обороте интернет-магазина превысит 10%.

📰 Ипотечные ставки подросли вслед за ценами на квартиры, из-за чего доступность жилья за последние полтора-два года заметно снизилась, пишет «Российская газета». Эксперты рассказали, как сэкономить при получении ипотеки и выплате кредита. Например, банки активно переводят процесс оформления ипотеки «в цифру», что позволяет экономить ресурсы и предлагать клиентам более выгодные ставки. Кроме того, почти все крупнейшие строительные компании в партнерстве с банками сейчас предлагают субсидирование ставки. Аналитики добавили, что условия по госпрограммам значительно выгоднее, чем базовые предложения банков.

📰 Аналитики считают фондовый рынок РФ недооцененным относительно своих справедливых уровней и видят перспективы его роста в 2022 году, пишут «Ведомости». Так, аналитики верят в рост акций «Газпрома» (345,48 рубля), которые сейчас оценены даже дешево, учитывая рекордные цены на газ, отметили эксперты. Кроме того, успех ждет бумаги ВТБ (0,048 рубля), однако среди рисков — сильное давление на капитал в случае выплаты крупных дивидендов и неопределенность относительно выплат по привилегированным бумагам. Кроме того, неплохие шансы у «Норникеля» (22 650 рублей), несмотря на то, что акции с начала года просели на 7%.

📰 2021 год стал годом сверхприбылей в ряде отраслей, что не прошло мимо внимания властей, пишут «Ведомости». Параллельно переговорам с добывающими холдингами о том, что они должны поделиться сверхдоходами, государство продолжало поддерживать население, пострадавшие от коронавируса компании и улучшать режим для перспективных сфер экономики. По словам крупнейших бизнесменов, за время пандемии ускорилось взаимодействие государства и бизнеса. Ключевые моменты сегодня — взаимное признание QR-кодов и вакцин между странами, отметили они, добавив, что это позволит бизнесу работать эффективнее.

📰 Россиян, считающих, что 2022 год принесет экономические трудности, почти в пять раз больше, чем тех, кто ожидает процветания, пишет РБК со ссылкой на исследование Gallup International, уточняя, что индекс экономической надежды в России в 1,5 раза ниже среднемирового — в 2021 году он составил минус 42 процентных пункта по сравнению с минус 41 п. п. годом ранее. Эти показатели близки к абсолютному рекорду за 25 лет наблюдений. Экономического процветания в 2022 году ожидают 11% российских респондентов, а экономических трудностей — 53%, говорится в исследовании.

📰 Уходящий год стал для жилищной сферы России одним из самых удачных в новейшей истории, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, окончательные цифры можно будет увидеть в январе, но уже сейчас можно говорить о нескольких достижениях. Годовой ввод жилья, скорее всего, будет рекордным, прежний максимум был достигнут в 2015 году, отметил он. Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 тыс. Во многом это результат реформы жилищного строительства — перехода на счета эскроу и проектное финансирование, заключил Мутко.

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