Основные фондовые торги в РФ начались в плюсе

Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:17 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,25% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 750,45 пункта. Индекс РТС был в небольшом плюсе — на 0,07%, находясь на отметке 1 590,78.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич охарактеризовал настроения на мировых рынках на утро четверга как противоречивые и предупредил, что в последний торговый день 2021 года можно ожидать пониженной активности торгов.



«Сегодня в начале основной сессии ожидаем умеренного преобладания покупок, что позволит российскому рынку закрепиться выше уровней предыдущего закрытия. Однако, несмотря на стабильную ситуацию в ценах на нефть, ему вряд ли удастся продемонстрировать уверенный рост. Большая часть инвесторов уже сформировали портфели на базе своих ожиданий относительно динамики рынка после Нового года, и маловероятным выглядит появление поводов для их пересмотра», — пишет эксперт.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что «в последние месяцы российский рынок акций всегда снижался по пятницам вне зависимости от динамики фондовой Америки или нефти. Это связано с тем, что многие инвесторы сокращали длинные позиции перед выходными, опасаясь нарваться на мощный отрицательный гэп в понедельник в случае резкого обострения ситуации с Украиной».

«Сейчас особых рисков переноса «лонгов» через выходные мы не видим. Начавшиеся контакты с США перед встречей Россия — США и Россия — НАТО привели к временной стабилизации политического фона, но все равно страхи присутствуют, и многие предпочтут увеличить в канун Нового года долю денег в портфелях», — рассуждает эксперт.

«Сегодня ликвидность рынка сильно упадет, многие трейдеры уже не включат торговые терминалы. Вследствие этого волатильность торгов отдельными бумагами может быть высокой. Но если рынок не получит порцию нежданного позитива, то день мы закроем легким снижением», — прогнозирует Антонов.



«Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Для российского рынка поддерживающим фактором может стать запланированный на сегодня телефонный разговор Путина и Байдена», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы попытаются вернуться к повышению, но способность отвоевать важные технические значения по итогам дня не гарантирована, — считает она. — Четверг для большинства мировых бирж будет последним полноценным торговым днем в этом году, в связи с чем активность, скорее всего, будет пониженной. Запланированные на поздний вечер переговоры Путина и Байдена российские активы будут отыгрывать уже на первой сессии следующего года, 3 января. Геополитический фон для РФ в начале следующего года может улучшиться в случае способности России и западных стран прийти к компромиссным решениям, что, впрочем, отнюдь не гарантировано».

