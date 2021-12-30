Количество розничных акционеров ВТБ выросло за год на 71%

Количество розничных акционеров ВТБ достигло на 1 декабря 577 тыс. человек, увеличившись за год на 71%. Такие данные представили в четверг в банке.

Как уточняется, на долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций ВТБ, что является максимальным показателем за всю публичную историю банка.



По словам члена правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, акции ВТБ входят в топ-десятку наиболее популярных акций российских эмитентов. «Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров», — отметил топ-менеджер.