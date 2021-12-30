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Количество розничных акционеров ВТБ выросло за год на 71%

30.12.2021 11:17
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Количество розничных акционеров ВТБ достигло на 1 декабря 577 тыс. человек, увеличившись за год на 71%. Такие данные представили в четверг в банке.

Как уточняется, на долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций ВТБ, что является максимальным показателем за всю публичную историю банка.

По словам члена правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, акции ВТБ входят в топ-десятку наиболее популярных акций российских эмитентов. «Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров», — отметил топ-менеджер.

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