Опрос: больше всего от 2022 года россияне ждут победы над пандемией

Каждый пятый житель России (22%) в 2022 году ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, каждый десятый россиянин ждет повышения уровня жизни (11%), 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции. Также россияне ждут улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%), 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений, 4% россиян ждут мира на Земле. При этом 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в 2022 году.

Треть опрошенных (34%) считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021-й, чаще так считают молодые люди в возрасте 18—24 лет (46%). При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считает, что год будет скорее хуже.

Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию (21%), появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), а также военные действия и конфликты (7%).