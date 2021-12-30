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Силуанов: отключение России от системы SWIFT невыгодно никому

30.12.2021 13:20
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ТАСС

Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

«SWIFT — это система информационных сообщений о трансакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (содержание беседы приводит ТАСС).

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале декабря газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. В числе рестрикций упоминалось возможное отключение России от SWIFT.

В ответ на возможные меры в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

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