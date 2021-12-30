Опрос: каждый пятый россиянин планирует начать инвестировать в 2022 году

Каждый пятый россиянин планирует начать инвестировать в следующем году, показал совместный опрос «СберСтрахования жизни» и «СберСтрахования». Его данные приводит СберБанк.

Больше всего россияне хотят найти новую работу: так ответили 24% опрошенных. В конце 2019 года такое новогоднее обещание давали себе только 13% респондентов.

«В тройку главных предновогодних обещаний также вошли покупка машины (22%) и инвестирование (21%), — отмечается в материале. — Характерно, что за прошедшие два года число желающих приобрести авто снизилось (в 2019-м — 28%), а инвестировать — выросло (в 2019-м — 16%). Это может быть связано с тем, что с развитием сервисов такси и каршеринга потребность в личном автомобиле становится менее актуальной, а вот инвестирование, которое сегодня доступно каждому прямо в смартфоне, воспринимается как жизненно необходимый элемент успешной жизни».

О цели хорошо встретить следующий Новый год, в том числе достойным столом, говорят 19% россиян (двумя годами ранее — 27%). Чуть меньше людей (16%) пообещали себе вернуться в комфортный вес или перейти на здоровое питание — здесь, напротив, отмечается рост (с 12% в 2019 году). «Эти цифры также внушают оптимизм: все-таки правильное питание в течение всего года важнее одного новогоднего приема пищи», — рассуждают в «Сбере».

Купить жилье в 2022 году собираются 14% респондентов (в 2019-м — всего 6%). Каждый десятый намерен начать посещать фитнес-центр или спортзал, 6% планируют пополнение в семье, столько же — повышение квалификации. По 4% набрали посещение салонов красоты и грамотное управление семейным бюджетом. Еще 4% россиян хотят переехать (в том числе 2% — в другой город), 3% — открыть собственный бизнес. Реже всего опрошенные упоминали о планах расстаться с вредными привычками и совершить новогоднее путешествие по России или за границу — по 1%.



Исследование проводилось в декабре 2021 года в крупных городах по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 3 тыс. человек.