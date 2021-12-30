Все новости

Росстат пересчитал данные по падению экономики в коронавирусный год

30.12.2021 15:01
4 124
Время прочтения: 1 минута
Источник
РБК

В 2020 году ВВП России сократился на 2,7%, следует из новой оценки Росстата. Согласно предыдущей оценке, ВВП снижался на 3%. Статистическое ведомство также дало новую оценку по динамике ВВП в 2019 году — экономика выросла на 2,2% (предыдущая оценка — 2%). Таким образом, на конец 2020 года экономика относительно начала 2019-го сократилась лишь 0,56%, а не на 1,06%, исходя из предыдущих оценок.

Уточнение оценок Росстата «основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года», уточняют в ведомстве.

Снижение ВВП в 2020 году Росстат объясняет коронавирусными ограничениями и падением мирового спроса на энергоресурсы. Резко сократилась добавленная стоимость в сервисных отраслях (гостиницы, транспорт, учреждения культуры и т. д.). Влияние на динамику ВВП оказывали падение конечного спроса внутри страны и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет резкого (на 12,1%) падения импорта. Расходы на конечное потребление снизились на 4,9%, что связано с падением спроса на услуги и непродовольственные товары (за исключением автомобилей). Расходы домашних хозяйств на конечное потребление упали на 7,3%.

По итогам 2021 года экономика России перейдет к росту, относительно 2020-го он составит, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, не менее 4,3%. За первые 11 месяцев 2021 года ВВП, согласно отчету Минэкономразвития, вырос на 4,7%.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году