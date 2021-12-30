Росстат пересчитал данные по падению экономики в коронавирусный год

В 2020 году ВВП России сократился на 2,7%, следует из новой оценки Росстата. Согласно предыдущей оценке, ВВП снижался на 3%. Статистическое ведомство также дало новую оценку по динамике ВВП в 2019 году — экономика выросла на 2,2% (предыдущая оценка — 2%). Таким образом, на конец 2020 года экономика относительно начала 2019-го сократилась лишь 0,56%, а не на 1,06%, исходя из предыдущих оценок.



Уточнение оценок Росстата «основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года», уточняют в ведомстве.

Снижение ВВП в 2020 году Росстат объясняет коронавирусными ограничениями и падением мирового спроса на энергоресурсы. Резко сократилась добавленная стоимость в сервисных отраслях (гостиницы, транспорт, учреждения культуры и т. д.). Влияние на динамику ВВП оказывали падение конечного спроса внутри страны и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет резкого (на 12,1%) падения импорта. Расходы на конечное потребление снизились на 4,9%, что связано с падением спроса на услуги и непродовольственные товары (за исключением автомобилей). Расходы домашних хозяйств на конечное потребление упали на 7,3%.

По итогам 2021 года экономика России перейдет к росту, относительно 2020-го он составит, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, не менее 4,3%. За первые 11 месяцев 2021 года ВВП, согласно отчету Минэкономразвития, вырос на 4,7%.

