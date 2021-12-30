«Сбер» представил первый биржевой фонд на блокчейн-активы

Компания «Сбер Управление активами» создала биржевой фонд «Сбер — Блокчейн Экономика». Как сообщили в СберБанке, «это первый на российском фондовом рынке биржевой фонд, который дает инвестору возможность заработать на блокчейн-экономике без сложностей, связанных с непосредственной разработкой, покупкой, хранением и продажей цифровых активов».

По информации на сайте Московской биржи, торги паями БПИФа стартовали 30 декабря с торговым кодом SBBE.

Новый биржевой фонд следует за индексом «Сбер Блокчейн Экономика», который разработал SberCIB. В его состав входят ценные бумаги компаний, основная деятельность которых связана с блокчейн-технологиями. «На сегодняшний день они применяются в самых разных отраслях и решают самые разные задачи — от защиты личных данных и подтверждения авторских прав до создания платформ Интернета вещей и проведения онлайн-голосований. Например, в состав индекса входят компании, производящие оборудование и программное обеспечение для майнинга и создания криптоактивов, и даже компании, оказывающие консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий», — рассказали в «Сбере».

Среди эмитентов — криптовалютная биржа Coinbase, разработчик программного обеспечения на основе блокчейн-технологий Digindex, провайдер финансовых услуг в сфере криптоактивов Galaxy Digital и другие известные компании.

Валюта фонда — доллары. Купить паи можно за рубли в приложении «СберИнвестор» или через любого российского брокера. Стоимость пая — от 10 рублей.



«Прямые вложения в криптоактивы сопряжены с высокими рисками, самостоятельно оценить их сложно. Поэтому мы предлагаем инвестировать не в криптоактивы, а в компании, которые обеспечивают развитие блокчейн-технологий. Биржевой фонд доступен любому человеку благодаря простоте и низкому порогу входа, при этом вы получаете готовый набор бумаг перспективных инновационных международных компаний, которые специализируются на развитии финтеха и прорывных технологий», — комментирует генеральный директор компании «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев.