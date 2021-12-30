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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Датабанка на уровне «ruBB-» и отозвало его

30.12.2021 15:20
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Датабанк

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Датабанка на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом кредитной организации от актуализации рейтинга, сообщила пресс-служба агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией, а также невысокой оценкой рыночных позиций», — пояснили в «Эксперт РА» ранее подтвержденный рейтинг.

В агентстве напомнили, что Датабанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и восемь дополнительных офисов расположены в Ижевске, 13 дополнительных офисов — в Удмуртской Республике, также имеются два операционных офиса в Пермском крае.

Банк России представил информацию, позволяющую сравнивать рейтинги разных российских рейтинговых агентств: на сайте регулятора опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств.

 30.12.2021 14:31

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