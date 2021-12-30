​«Сбер» ​запустил ипотеку с отсрочкой оплаты основного долга

«Сбер» запустил новую партнерскую программу субсидирования совместно с застройщиками. Данная программа позволяет заемщикам платить только проценты по ставке от 0,01% с оплатой основного долга по истечении 12 или 24 месяцев.

«Программа действует на объекты по выбору застройщика при заключении им соответствующего договора субсидирования с банком. Цель программы — снизить платеж для клиента на первые один или два года до комфортной суммы», — говорится в релизе.



Платеж клиента на период отсрочки состоит только из суммы процентов по пониженной ставке, уточнил директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка вице-президент кредитной организации Николай Васев. Сейчас такая программа уже предлагается рядом крупнейших застройщиков — партнеров «Сбера», добавил он.

Программа распространяется на строящееся и готовое жилье при приобретении у застройщиков, в том числе на программы «Господдержка-2020» и «Господдержка для семей с детьми». Кредит выдается единовременно и сроком до 30 лет. Минимальный взнос должен составлять не менее 10%. Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей включительно.