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​«Сбер» ​запустил ипотеку с отсрочкой оплаты основного долга

30.12.2021 17:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» запустил новую партнерскую программу субсидирования совместно с застройщиками. Данная программа позволяет заемщикам платить только проценты по ставке от 0,01% с оплатой основного долга по истечении 12 или 24 месяцев.

«Программа действует на объекты по выбору застройщика при заключении им соответствующего договора субсидирования с банком. Цель программы — снизить платеж для клиента на первые один или два года до комфортной суммы», — говорится в релизе.

Платеж клиента на период отсрочки состоит только из суммы процентов по пониженной ставке, уточнил директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка вице-президент кредитной организации Николай Васев. Сейчас такая программа уже предлагается рядом крупнейших застройщиков — партнеров «Сбера», добавил он.

Программа распространяется на строящееся и готовое жилье при приобретении у застройщиков, в том числе на программы «Господдержка-2020» и «Господдержка для семей с детьми». Кредит выдается единовременно и сроком до 30 лет. Минимальный взнос должен составлять не менее 10%. Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей включительно.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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