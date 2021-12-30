Все новости

ЦБ проведет стресс-тестирование банков в первой половине 2022 года

30.12.2021 18:24
7 471
Время прочтения: 1 минута
Источник
Интерфакс

Центробанк России в первой половине 2022 года планирует провести стресс-тестирование банков по методу bottom-up, следует из программы обследований регулятора.

Тестирование будет проводиться в два этапа: первый пройдет в январе — марте (срок предоставления данных — январь), второй — в апреле — июне (банки должны предоставить данные до 1 мая 2022 года). Цель обследования — формирование прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (2022—2023 годы) для базового и стрессового сценариев. В тестировании примут участие 32 кредитные организации.

ЦБ в I квартале 2022 года также проведет обследование оценок вероятности дефолта крупнейших корпоративных заемщиков с совокупной ссудной задолженностью не менее 1 млрд рублей. Срок предоставления данных — 31 марта. В тестировании примут участие 12 банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ в I квартале 2022 года проведет стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Данные должны быть предоставлены до 31 марта 2022 года. В обследовании рисков рынка ипотечного кредитования примут участие шесть кредитных организаций, потребительского кредитования — девять банков.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году