ЦБ проведет стресс-тестирование банков в первой половине 2022 года

Центробанк России в первой половине 2022 года планирует провести стресс-тестирование банков по методу bottom-up, следует из программы обследований регулятора.

Тестирование будет проводиться в два этапа: первый пройдет в январе — марте (срок предоставления данных — январь), второй — в апреле — июне (банки должны предоставить данные до 1 мая 2022 года). Цель обследования — формирование прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (2022—2023 годы) для базового и стрессового сценариев. В тестировании примут участие 32 кредитные организации.

ЦБ в I квартале 2022 года также проведет обследование оценок вероятности дефолта крупнейших корпоративных заемщиков с совокупной ссудной задолженностью не менее 1 млрд рублей. Срок предоставления данных — 31 марта. В тестировании примут участие 12 банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ в I квартале 2022 года проведет стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Данные должны быть предоставлены до 31 марта 2022 года. В обследовании рисков рынка ипотечного кредитования примут участие шесть кредитных организаций, потребительского кредитования — девять банков.