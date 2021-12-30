Жириновский внес в Думу законопроект о предновогодней 13-й пенсии

Группа депутатов и сенаторов во главе с руководителем думской фракции ЛДПР Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Документ размещен в базе нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам дополнительную предновогоднюю пенсионную выплату, которая позволит им «достойно отметить этот замечательный праздник», указано в пояснительной записке к документу.

Авторы в этой связи напоминают, что «высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд».

Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере пенсии, получаемой гражданином на дату этой выплаты. По задумке инициаторов поправок, выплата будет положена «всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, без преимущественного положения одних пенсионеров по сравнению с другими.

Финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона уточняется, что его принятие потребует в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в размере 786,2 млрд рублей, в том числе 66,4 млрд на финансирование предновогодней пенсионной выплаты для военных пенсионеров и 719,8 млрд на финансирование указанной выплаты, предоставляемой получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету ПФР. Источником дополнительных расходов федерального бюджета указаны средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022 году составит 16,478 трлн рублей.

«Предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан», — заключают парламентарии.

О подготовке в Госдуме соответствующего законопроекта в середине декабря писала газета «Известия», при этом глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя эту информацию, сообщал, что таких обсуждений пока не было.



Несколько раньше в декабре о необходимости ввести 13-ю пенсию для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, заявлял руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Думе Сергей Миронов — сообщалось, что соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России. В своем законопроекте депутаты от «Справедливой России» также предлагают давать пенсионерам с 70 лет удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. «В 2021 году ее размер составляет 6 044 рубля, а мы предлагаем повысить до 12 088 рублей», — пояснял Миронов, напоминая, что сейчас такую доплату получают граждане, достигшие 80-летнего возраста.