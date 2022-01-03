​Банк «Зенит» кредитует покупку машино-мест в жилых комплексах Tekta Group

Клиенты банка «Зенит» могут оформить ипотеку на приобретение машино-мест и кладовых в жилых комплексах Eniteo и Ever от компании Tekta Group, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по кредиту составит от 10,9% годовых. Максимальный срок кредитования — десять лет.



Предложение доступно при покупке квартиры в жилых комплексах. Клиенты могут оформить ипотеку на два машино-места или две кладовые. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта.

В банке напоминают, что ранее была снижена ставка по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Теперь она составляет от 4,89% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок — 25 лет. Льготами могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.