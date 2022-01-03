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ПСБ предоставил возможность платить налоги в мобильном приложении

03.01.2022 19:43
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Промсвязьбанк совместно с Федеральной налоговой службой предоставил розничным клиентам сервис для оплаты налогов через мобильное приложение кредитной организации.

Получив информацию о начисленных налогах в личном кабинете на сайте ФНС, клиенту достаточно выбрать способ оплаты через мобильный банк ПСБ. Налогоплательщик сразу переходит на страницу своего мобильного приложения ПСБ, где ему останется только выбрать счет, с которого будет произведена оплата, и подтвердить платеж.

Комиссия за уплату налогов не взимается.

«Новый онлайн-сервис позволяет не только оперативно исполнять налоговые обязательства перед ФНС в установленные сроки, но и при необходимости быстро найти платеж в истории операций, распечатать чек и предоставить его в ФНС», — отметил руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимир Симоненко.

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