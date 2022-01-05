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ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

05.01.2022 20:59
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ запустил онлайн-сервис по подбору депозитов для клиентов среднего и малого бизнеса. На сайте банка предприниматели могут выбрать лучшее предложение для размещения средств под потребности своего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый сервис позволяет клиентам наиболее выгодно вложить и распределить свободные средства для получения дополнительного дохода. Пользователь в режиме онлайн выбирает валюту, сумму, срок вложений, дополнительные условия и получает оптимальное предложение из линейки депозитов ВТБ для бизнеса с подробной информацией о доходности и других параметрах», — говорится в релизе.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Депозиты для бизнеса». Если у клиента уже есть расчетный счет в ВТБ, то после подбора оптимального для себя депозитного продукта он может сразу же оформить его в интернет-банке. Средства будут перечислены на депозит автоматически с указанного в заявлении расчетного счета. Новому клиенту необходимо оставить заявку на сайте, после чего сотрудник банка свяжется с ним для оформления продукта.

В банке напомнили, что линейка депозитов ВТБ для предпринимателей сегодня включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день. «Авансовый» депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а «Залоговый» выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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