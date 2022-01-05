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БКИ будут рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина на основе единых подходов

05.01.2022 10:42
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) с нового года станут рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина на основе единых подходов. Установлены стандартная шкала рейтинга (от одного до 999 пунктов) и состав информации, которая будет предоставляться гражданину, сообщает пресс-служба Банка России.

Значение индивидуального рейтинга будет обозначено на цветовой шкале, отражающей различные категории: низкая, средняя, высокая, очень высокая степень кредитоспособности. Также должны быть указаны факторы, наиболее сильно влияющие на показатель индивидуального рейтинга. Заемщик сможет в наглядной форме ознакомиться с оценкой своей кредитной истории в каждом квалифицированном БКИ, это будет способствовать повышению финансовой грамотности.

Также с января 2022 года сокращен срок хранения кредитной истории — с десяти до семи лет. При этом срок будет рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории, семь лет будут считаться от момента последнего изменения обязательства. Новый срок хранения обратной силы не имеет и будет распространяться на обязательства, изменения по которым произойдут начиная с 1 января 2022 года.

«Такой порядок соответствует международной практике. Он позволяет не учитывать в кредитной истории слишком далекие по времени события, оказывающие небольшое влияние на оценку кредитоспособности заемщика», — поясняет регулятор.

В новом году граждане смогут оспаривать информацию, содержащуюся в кредитной истории, через кредитора, предоставившего в БКИ эти данные. Ранее для исправления информации заемщик мог обратиться только в БКИ. По новой схеме кредитор в течение десяти рабочих дней должен будет либо уведомить заемщика, что информация в кредитной истории корректна и изменений вноситься не будет, либо внести требуемые корректировки. Прежняя схема оспаривания, когда гражданин обращается в БКИ, которое затем взаимодействует с кредитором, также сохраняется.

По новой схеме время оспаривания сокращается фактически в два раза. При этом Банк России ранее рекомендовал кредиторам предусмотреть возможность подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме.

Кредитную историю можно будет восстановить, если часть ее утеряна, когда в отношении кредитора принимаются меры по предупреждению банкротства или проводится процедура банкротства. Кредитор, которым управляет временная администрация или арбитражный управляющий, обязан по заявлению гражданина в течение 20 рабочих дней проверить документы, подтверждающие погашение кредита, сведения о котором были утрачены при передаче управления. И если этот факт подтвердится, то он должен направить в БКИ полную информацию.

Системно значимые кредитные организации и банки с портфелем кредитов физическим лицам от 100 млрд рублей с нового года обязаны представлять данные не менее чем в два БКИ (причем доля участия банка хотя бы в одном из них не должна превышать 10%). Благодаря этому содержащаяся в кредитных историях информация в различных БКИ будет более полной, это даст возможность точнее оценивать заемщиков и поддержит конкуренцию между БКИ.

Срок представления данных в БКИ сокращается с пяти до трех рабочих дней. Как указывает ЦБ, это увеличит актуальность содержащейся в кредитной истории информации.

В БКИ перестанут формироваться кредитные истории на основании запросов в бюро. Если у гражданина не было обращений за кредитом (отказов по обращению за кредитом или действующих обязательств), то кредитная история при запросе его кредитного отчета не будет сформирована.

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